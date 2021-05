Vera Gemma, nuovo look: frangia e caschetto. L'amore per Maximum e la relazione con Jeda

22 maggio 2021 a

Vera Gemma, oggi sabato 22 maggio, è ospite di Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin in cui star della tv ma anche di cinema e teatro si raccontano. E c'è molto curiosità per capire quale look avrà la figlia del mitico attore Giuliano Gemma che venerdì, nello studio da cui Ilary Blasi si collega con l'Isola dei Famosi, ha esibito un affascinante e super sexy caschetto - con frangetta - che mai prima aveva esibito.

Già durante l'esperienza in Honduras si era parlato dei capelli di Vera Gemma: poco prima dell'eliminazione aveva rivelato in diretta di usare delle extension, così da non avere problemi con la piega durante la permanenza sull'isola. Ora che è tornata in Italia può rivolgersi al parrucchiere di fiducia e nell'ultima puntata del reality ha lasciato tutti senza parole con il suo hair look. Un cambiamento probabilmente solo temporaneo, visto che la Gemma sembra aver indossato una parrucca. Chissà se anche oggi a Verissimo stupirà tutti.

Classe 1970, dopo aver subito la perdita della madre in giovanissima età, nel 2013 Vera si ritrova ad affrontare un altro momento molto difficile: il padre Giuliano perde la vita in seguito a un incidente. La volontà di omaggiare la sua vita e carriera la porta a ideare e produrre il documentario “Giuliano Gemma: un italiano nel mondo” che presenta anche al Festival internazionale del film di Roma. Vera - anche lei attrice - poi lascia l'Italia e vive tra Francia e Stati Uniti. All’estero ha conosciuto l’ex marito Jamil, campione di kung-fu, e il padre di suo figlio, il musicista Henry Harris. Dalla relazione con quest’ultimo è nato Maximum. Attualmente Vera è legata sentimentalmente al giovanissimo Jeda (22 anni) con cui durante l'Isola dei Famosi ha dato vita a numerosi siparietti comici. Vera aveva già partecipato in precedenza a un reality: Pechino Express insieme alla sua amica del cuore Asia Argento.

