Maneskin, il sogno: dalle strade di Roma al palco dell'Eurovision. Stasera la finale

Dalle strade di Roma a uno dei palcoscenici più importanti del mondo dal punto di vista musicale: Eurovision. Una incredibile avventura quella che stanno vivendo i ragazzi del gruppo Maneskin e se ne sono resi conto perfettamente, visto che di certo non manca loro l'intelligenza. Questa sera si giocheranno la finale a cui sono arrivati grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2021. E ovviamente sognano ad occhi aperti, come lasciano chiaramente capire anche dal loro profilo ufficiale Instagram, dove pubblicano due foto: una del passato e una del presente. Poi il post: "Dalle strade di Roma, al grande palcoscenico di #Eurovision. E' incredibile ed è tutto grazie a te. Domani abbiamo bisogno del tuo sostegno, il nostro numero di votazioni è 24. Cambiamo la storia".

Eurovision, Maneskin favoriti per la vittoria secondo i bookmaker. Come e dove vedere la finale in tv

L'Eurovision Song Contest si svolge all'Ahoy Arena di Rotterdam e i Manesik sono dati tra i favoriti, insieme a Barbara Pravi, la raffinata cantante che rappresenta la Francia, e Destiny, che invece difende i colori di Malta. I tre artisti sono considerati quelli che lotteranno per la vittoria finale, così come Stefania che rappresenta la Grecia. Ovviamente il gruppo italiano sogna: Eurovision dà la possibilità di rivolgersi ad un pubblico notevolmente più vasto di quello del proprio Paese, una grande occasione che può rappresentare una vera e propria svolta per la propria carriera.

La sfida verrà trasmessa in diretta dalle ore 20.40 su Rai 1. La conduzione del programma, è stata affidata a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Si sfidano 26 canzoni e Carolina Di Domenico annuncerà in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana. Il pubblico di Rai 1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell’Eurovision, senza poter scegliere il brano che rappresenta il proprio Paese. Nella serata non mancano gli ospiti. Ci sarà anche il vincitore dell'edizione 2019, Duncan Laurence, che però è positivo al Covid e non potrà essere sul palco. Proporrà due brani in collegamento. Annunciate le presenze anche di Afrojack, insieme a Glennis Grace, e Wulf con un’orchestra classica composta da giovani talenti. Gli italiani canteranno per 24esimi.

