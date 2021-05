Stasera in tv, 22 maggio, Sapiens su Rai3: Tozzi viaggia tra Amalfi, Genova ed Ercolano

22 maggio 2021 a

Stasera in tv, sabato 22 maggio 2021, torna l'appuntamento su Rai3 con Sapiens - Un solo pianeta. La trasmissione di divulgazione scientifica, condotta da Mario Tozzi oggi, a partire dalle ore 21,40, si occupa delle minaccia che arriva dal dissesto idrogeologico. Come mai l’Italia vanta il poco raccomandabile record delle frane in Europa? Dipende da come è fatto il territorio o dalle azioni degli italiani? I condoni edilizi c’entrano qualcosa con il dissesto del territorio? A queste domande proverà a rispondere Sapiens con la puntata intitolata “Fuori dal fango”.

Il terzo appuntamento stagionale con la trasmissione di Tozzi è incentrato sul pericolo connesso alle frane e alle alluvioni che accompagna la vita dei sapiens da quando sono comparsi sul pianeta. In qualunque punto della Terra si costruisca una casa, due elementi sono un'assoluta certezza: il terreno sotto i piedi e il cielo sopra la testa. Da sempre gli uomini hanno scelto i luoghi in cui far nascere e crescere le loro società consapevoli dei rischi legati alla presenza di quegli elementi naturali come colline, montagne, torrenti e fiumi che, a causa della loro continua evoluzione, possono produrre fenomeni a piccola e, a volte, anche grande scala. Ma, non contenti, i sapiens hanno tombato i fiumi costruendoci sopra case e città, dimenticando l’origine delle proprie civiltà. Quei fiumi lentamente si riprendono il territorio che è stato loro sottratto, dimostrando che chiuderli con argini e dighe è il sistema peggiore per tenerli sotto controllo. Se su uno stesso territorio esistono case e acqua, non è quest’ultima a essere nel luogo sbagliato.

Tozzi, partendo da eventi storici come le colate di fango che hanno sepolto Ercolano nel 79 d.C., si sposterà ad Amalfi: la prima Repubblica Marinara è infatti rimasta quasi isolata per diversi mesi a causa del crollo di un costone roccioso e arriverà a Genova per trovare le cause che hanno flagellato più volte la città della Lanterna nell'ultimo secolo.

