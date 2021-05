Mahmood, l'impegno per il Ddl Zan e l'amore: "Ora sono confuso". Intervista a Verissimo

22 maggio 2021 a

Mahmood è uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 15. Nell'intervista rilasciata alla conduttrice, Silvia Toffanin, il cantante ha parlato del Ddl Zan, dell'omofobia ma anche dell'amore.

"Sono stato fortunato perchè sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere", ha risposto Mahmood a proposito dell’omotransfobia e all’approvazione del Ddl Zan: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società". E prosegue: "Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perchè si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato". E alla domanda di Silvia Toffanin che gli chiede se sia innamorato, il cantante risponde: "È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso".

Tra i tanti ospiti della puntata di oggi, sabato 22 maggio, ci sono anche la ex naufraga dell'isola dei famosi, Vera Gemma; la modella Gessica Notaro; i finalisti di amici con la vincitrice Giulia Stabile; il duo "Me contro te" ed Emma Marrone. Sempre nel pomeriggio, in onda su Rai 3 allo stesso orario, torna anche l'appuntamento con Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini. Tra i suoi tanti ospiti ci sono Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che questa sera condurranno la puntata finale dell'Eurovision song contest 2021, in corso a Rotterdam, in Olanda, con l'Italia che sarà rappresentata dai Maneskin, vincitori dell'ultimo festival della musica italiana di Sanremo. L'evento sarà trasmesso in diretta tv e radio.

