Tv Talk, gli ospiti di Massimo Bernardini su Rai 3 di sabato 22 maggio

22 maggio 2021 a

a

a

Tv Talk torna oggi, sabato 22 maggio, alle ore 15 su Rai 3. Ecco anticipazioni e ospiti della trasmissione condotta da Massimo Bernardini.

Cristiano Malgioglio all'Eurovision. "Io fidanzato? L'amore adesso è la musica"

In studio o in collegamento con la puntata di questo sabato ci saranno Michele Serra, Francesca Fagnani, Michela Marzano, Monica Setta, Nicola Savino, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi, Maria Volpe, Giorgio Simonelli. Dopo un’attenta analisi sulla nuova edizione di "Belve", il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, con Michele Serra e Michela Marzano si affronterà il dibattito intorno alla presenza delle donne in tv. Il recente caso che ha visto protagonisti Rula Jebreal e la trasmissione Propaganda Live è solo ansia da quote rosa televisive o l’occasione per provare a fare un passo avanti?

Chi è Rula Jebreal: figli, ex marito, carriera, vita privata e il no a Propaganda Live

Ci si chiederà, poi, a che punto sia la liaison tra la televisione e i virologi, in un periodo di nuove e importanti riaperture che sembrano minare il ruolo mediatico degli specialisti. Oltre agli immancabili ReTVeet - l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con Monica Setta e Maria Volpe del Corriere della Sera si commenterà la stagione appena conclusa di Amici e la testimonianza di Chloe Facchini, la chef transgender ospitata nella trasmissione di Antonella Clerici. Gran finale, poi, con Nicola Savino, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Giorgio Simonelli, per parlare dell’anima più divertente de Le Iene di quest’anno, delle grandi coppie di conduttori nella storia della tv e dell’Eurovision 2021, importante evento di ripartenza per la musica internazionale (stasera la finale con i Maneskin in gara a rappresentare l'Italia). E infine un sentito omaggio a Franco Battiato, a pochi giorni dalla sua morte. Sulle altre reti, sempre nella fascia pomeridiana, alle 16 su Canale 5 c'è Verissimo, con Silvia Toffanin, che tra i duoi ospiti avrà il vincitore del festival di Sanremo 2018, Mahmood.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.