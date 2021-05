Linea Blu, sabato 22 maggio viaggio in Toscana su Rai 1

22 maggio 2021 a

a

a

Linea Blu oggi, sabato 22 maggio, torna su Rai 1 a partire dalle ore 14 per un viaggio in Toscana. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi, in onda dopo il telegiornale che sarà preceduto dalle due puntate di Linea Verde, Tour e Life.

Linea Verde Life fa tappa a Ferrara e sul delta del Po

Questa settimana, Donatella Bianchi e la sua squadra faranno conoscere le splendide coste toscane dal Golfo di Baratti fino ad arrivare all’area naturale della Sterpaia. Un viaggio intriso di storia, prima di tutto etrusca. In questi luoghi infatti sorgeva Populonia, ricca e potente città etrusca. Con Donatella Bianchi, all’interno del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, se ne scoprirà la storia. Sarà l’occasione di parlare anche di architettura andando a visitare la "casa esagono" di Vittorio Giorgini, architetto i cui lavori quest’anno avranno uno spazio dedicato alla Biennale di Venezia. Linea Blu visiterà l’Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino, un luogo dove istruzione e ricerca vanno di pari passo. Naturalmente la natura, il mare e le sue bellezze saranno i protagonisti di questo viaggio. Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo che sarà sul fiume Ombrone a bordo di un kayak e in compagnia degli alpaca.

Linea Verde Tour, sabato 22 maggio su Rai 1 nella Food Valley di Parma

Come detto, nella tarda mattinata andranno in onda, sempre su Rai 1, a partire dalle 12 e in successione, le puntate di Linea Verde Tour e Linea Verde Life. La prima farà tappa nella cosiddetta "food valley" della provincia di Parma, mentre la seconda porterà i telespettatori alla scoperta di Ferrara, dei suoi progetti innovativi e del suo comprensorio, con un focus particolare sull'area del delta del fiume Po. La scorsa settimana, invece, Linea Blu ha consentito al pubblico di scoprire alcune delle meraviglie di Ponza, una delle isole più belle d'Italia, con il suo fascino intriso di storia, cultura e un ambiente da favola.

Linea Blu alla scoperta delle meraviglie di Ponza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.