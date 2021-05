Linea Verde Tour, sabato 22 maggio su Rai 1 nella Food Valley di Parma

22 maggio 2021 a

Linea Verde Tour torna oggi, sabato 22 maggio, con una nuova puntata su Rai 1 in onda come sempre a partire dalle ore 12. Ecco alcune anticipazioni sul viaggio di oggi nella provincia di Parma.

Arte, storia e prodotti enogastronomici della Food Valley sono i tesori dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense che saranno al centro di questo viaggio culturale e culinario di oggi. Partendo dai sapori inimitabili del Parmigiano Reggiano per poi tuffarsi nell’arte pura della Fondazione Magnani Rocca, una delle più importanti istituzioni culturali in Italia per l’eccezionale Collezione e la rilevanza delle mostre, e del Museo Renato Brozzi, che accoglie la produzione dell’artista testimonianza del suo intenso legame con Traversetolo. Si attraverseranno territori dove si producono cibi ad altissima qualità e dove il cibo stesso è protagonista. Nei Musei del Cibo si potrà vivere un’esperienza unica e irripetibile. Percorrere questa parte della Food ValIey sarà un emozionante itinerario tra natura, bellezze architettoniche e prodotti enogastronomici.

Ci sarà tempo anche per riposare e godersi un pò di relax nel parco secolare delle Terme di Monticelli per poi tuffarsi nelle acque termali delle piscine. Il viaggio tra le bellezze e il patrimonio del Belpaese non finisce però qui. Alla fine della puntata, infatti, sarà la volta di un viaggio in un'altra perla dell'Emilia Romagna, ossia la città di Ferrara. Il cuore del ducato degli Estensi sarà al centro di Linea Verde Life. Marcello Masi e Daniela Ferolla andranno a scoprire la città e le sue meraviglie. Forestazione urbana e innovazione sono alcune delle attività previste dal progetto, che verrà raccontato in puntata, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Ferrara per migliorare la qualità dell’aria cittadina. Nella città delle biciclette spazio anche al tema dell’economia circolare con la cooperativa che recupera le bici a fine vita e crea per loro una seconda opportunità, impiegando nell’attività di rigenerazione persone a rischio emarginazione.

