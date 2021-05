Isola dei famosi, Miryea e Fariba in nomination al televoto. Andrea primo finalista

22 maggio 2021 a

Isola dei famosi, Miryea e Fariba finiscono in nomination mentre Andrea è il primo finalista dell'edizione 2021. Questo l'esito della puntata di venerdì 21 maggio, la 19esima del reality che si concluderà il 7 giugno. Lunedì prossimo, quindi, una delle due naufraghe dovrà lasciare l'Isola e ancora una volta Fariba è a rischio televoto.

La concorrente, infatti, ieri sera è stata salvata dal pubblico nella corsa a tre con Rosaria Cannavò, poi eliminata, e Isolde Kostner. Ma ora la partita si riapre. Serata da incubo, invece, per Rosaria: eliminata prima dal televoto del pubblico dopo i giorni di nomination con le altre naufraghe e poi anche dal sondaggio flash per chi dovesse rimanere su Playa Imboscadissima. Ad avere la meglio,, in questo caso, sono state Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, vero e proprio recordman delle nomination, con sette chiamate. Andrea Cerioli, invece, è il primo finalista. Anche qui l'esito del televoto flash indetto da Ilary Blasi tra i tre vincitori delle sfide a cui sono stati sottoposti i naufraghi, ha premiato l'ex tronista di Uomini e Donne, che festeggia così nel migliore dei modi il suo 32esimo compleanno.

Come sempre ieri non sono mancati screzi, polemiche e discussioni tra i naufraghi, ma anche tra questi ultimi e gli opinionisti in studio. Molto acceso, ad esempio, il botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Angela Melillo, accusata da quest'ultimo di essere poco trasparente e onesta e di non volersi esporre a pieno nel reality, soprattutto nei rapporti con gli altri concorrenti. "Ci sarà qualcosa che ti farà rodere il c**o!", ha sbottato Zorzi a un certo punto, riscuotendo l'applauso del pubblico in studio. Con Angela che invece ha replicato ribadendo il suo modo di fare pacato e conciliante, evidenziando però "che se devo dire qualcosa a qualcuno lo faccio sempre, ma a modo mio".

