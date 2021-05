Tommaso Zorzi, duro attacco ad Angela: "Ci sarà qualcosa che ti fa rodere il c**o!"

21 maggio 2021 a

Tommaso Zorzi senza peli sulla lingua nei confronti di Angela Melillo nel corso della 19esima puntata dell'Isola dei famosi. L'opinionista, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, ha rivolto un duro attacco nei confronti della naufraga, accusata di essere sempre troppo accondiscendente e di non volersi mai esporre.

"Ci sarà qualcosa che ti fa rodere il c**o!", ha detto, poco elegantemente, l'opinionista, raccogliendo l'applauso del pubblico in studio. "Sembra sempre che non vuoi uscire dalla tua confort zone, che non ti vuoi esporre, che vuoi sembrare conciliante e non dici le cose direttamente, come le pensi", ha accusato Zorzi. Angela è rimasta basita da questo attacco e inizialmente si è trovata in difficoltà a rispondere. Poi ha raccolto le idee ed è passata al contrattacco: "Io dico sempre quello che penso e lo dico a chi voglio e con i miei modi. Non sono certo Vera Gemma", ha sentenziato. Subito è scoppiato il dibattito tra i naufraghi sull'onestà e capacità di essere diretta della concorrente, ma poco dopo Ilary Blasi ha stoppato il discorso, spostando l'attenzione su Awed e la sua leadership.

Poco prima, intanto, si sono svolte le due prove che hanno visto impegnato prime quattro naufraghe donne, poi quattro uomini. La prima eliminata della prima prova è stata Valentina Persia, mentre Isolde è stata la vincitrice della sfida, che le consente quindi di essere un'aspirante finalista. Nella seconda, invece, ha vinto Andrea, mentre il primo a cadere è stato Ignazio. Ora, inoltre, è stato necessario indire un televoto flash per decretare chi dovrà abbandonare la Playa Imboscatissima tra Roberto, Beatrice e Rosaria, dal momento che il regolamento prevede che vi possano rimanere solo due concorrenti. Chi dovrà lasciare la playa? Una donna o Roberto che finora è passato indenne da ben sette nomination?

