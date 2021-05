Isola dei famosi: Roberto, Beatrice e Rosaria al televoto per restare su Playa Imboscadissima

21 maggio 2021 a

a

a

Isola dei famosi, aperto televoto flash per decidere chi dovrà restare su Playa Imboscadissima tra Beatrice, Rosaria e Roberto. Sulla playa, infatti, possono rimanere solo due concorrenti, ma la scelta di Rosaria di restarvi dopo l'eliminazione subito poco prima contro Fariba e Isolde, obbliga l'avvio del televoto.

Isola dei famosi, Rosaria eliminata al televoto: salve Isolde e Fariba

Pertanto uno di loro dovrà lasciare il reality di Canale 5, giunto alla 19esima puntata, a pochi giorni ormai dalla finale del 7 giugno. Il pubblico da casa ha decretato l'eliminazione di Rosaria Cannavò, che perde così due nomination su due in un'unica puntata. Un segno eloquente del poco gradimento dei telespettatori nei suoi confronti. Restano quindi a Playa Imboscadissima, e continuano il loro percorso nel gioco, sia Roberto Ciufoli che Beatrice Marchetti. I due si sono dimostrati subito entusiasti di poter continuare la loro avventura insieme, soprattutto Roberto, che ha passato indenne ben sette nomination. E, scherzando con Ilary, ha detto: "Fossimo stati alla premiazione dei premi Oscar, accanto a me ci sarebbe potuto essere Sofia Loren!", alludendo alla cerimonia hollywoodiana in cui l'attrice italiana chiamò Roberto Benigni sul palco per ricevere l'oscar per il film "La vita è bella".

Isola dei famosi, “nomination d'ufficio”: colpo di scena. Cosa combina Fariba Tehrani

Rosaria ha cercato di non far trapelare alcuna emozione e ha salutato mestamente i due naufraghi per dirigersi poi all'imbarcazione che la ha allontanata da Playa Imboscadissima. per lei il reality di Canale 5 si chiude dunque definitivamente e nel corso della prossima puntata sarà in studio insieme agli altri concorrenti eliminati fino ad oggi per commentare dall'Italia le vicissitudini degli ex "colleghi" ormai da oltre due mesi sull'isola caraibica dlel'Honduras.

Elettra Lamborghini, nuovo look con capelli ricci per l'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.