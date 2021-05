Elettra Lamborghini, nuovo look con capelli ricci per l'Isola dei famosi

21 maggio 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini ha sfoggiato un nuovo look con i capelli ricci per la 19esima puntata dell'Isola dei famosi. La bella cantante, in studio in quanto opinionista del programma (insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi) aveva già pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram alcuni video che mostravano la preparazione del suo look per la puntata, nei camerini degli studi di Mediaset.

Isola dei famosi, Rosaria eliminata al televoto: salve Isolde e Fariba

Elettra ha quindi abbandonato la consueta piega liscia per una acconciatura più mossa, che valorizza i suoi occhi chiari. Sempre nelle storie di Instagram, dove è seguita da ben oltre 6,6 milioni di follower, ha pubblicato anche le foto delle scarpe che indossa, di Giuseppe Zanotti, oltre che altri dettagli del suo abito che ne esalta le forme prorompenti. La puntata di oggi, venerdì 21 maggio, si è aperta con l'esito del televoto che vedeva in nomination Fariba, Rosaria e Isolde. Ad avere la peggio è staat Rosaria Cannavò, che ha dovuto abbandonare l'isola, decidendo poi di dare il "bacio di Giuda" a Miryea.

Isola dei famosi, niente vincitore in studio per Ilary Blasi. Sarà proclamato dall'Honduras

Dopo l'eliminazione, si è svolta la prima delle tre prove che consentono ai naufraghi di aggiudicarsi il pass diretto per la finale. Quella tra le quattro concorrenti donne è stata vinta da Isolde Kostner, che ha avuto la meglio in una prova di resistenza fisica.

Isola dei Famosi, tre donne rischiano di uscire prima della finalissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.