Isola dei famosi 2021, Rosaria eliminata al televoto: salve Isolde e Fariba

21 maggio 2021 a

a

a

Isola dei famosi 2021, Rosaria Cannavò è stata eliminata al televoto. Sono quindi salve Isolde e Fariba, che hanno ricevuto rispettivamente il 25 e il 28 per cento dei voti del pubblico, che ha condannato invece Rosaria Cannavò.

Isola dei Famosi, tre donne rischiano di uscire prima della finalissima

Questo il primo verdetto della 19esima puntata del reality di Canale 5 in diretta dall'Honduras. La conduttrice, Ilary Blasi, ha subito reso noto il risultato del televoto, che non ha sorpreso più di tanto gli altri naufraghi. Rosaria, che deve lasciare l'isola, ha dato il "bacio di Giuda" a Miryea, che ha detto che se lo aspettava. Ma le sorprese non sono finite qui, dal momento che Ilary ha detto che ora non ci saranno più leader del gruppo e che tutti sono direttamente in nomination per la finale. I tre vincitori delle sfide di questa sera saranno i protagonisti di un sondaggio flash che decreterà chi andrà subito in finale, ha precisato poi la moglie di Francesco Totti.

Isola dei famosi, niente vincitore in studio per Ilary Blasi. Sarà proclamato dall'Honduras

La prima ad aggiudicarsi la sfida è stata Isolde, che ha superato una prova di resistenza fisica battendo le altre tre concorrenti donne in gara. Nell'altra sfida, invece si sono affrontati - nella medesima prova delle concorrenti donne - Awed, Ignazio, Matteo e Andrea: il primo a cadere è stato Ignazio (che quindi andrà in nomination insieme a Valentina), mentre a vincere è stato Andrea.

Isola dei famosi, niente vincitore in studio per Ilary Blasi. Sarà proclamato dall'Honduras

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.