Eurovision, Maneskin favoriti per la vittoria secondo i bookmaker. Come e dove vedere la finale in tv

21 maggio 2021 a

a

a

Ci siamo. Domani, sabato 22 maggio 2021, la finale. E' tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam: l’Italia sogna il successo dei Maneskin che, dopo la prima esibizione, hanno conquistato il pubblico e i bookmaker, che ora li vedono favoriti per la vittoria.

Video su questo argomento Damiano e Victoria prestano la voce per il film Disney Crudelia TMNews

Il brano ’Zitti e buoni', con cui hanno già trionfato al Festival di Sanremo, è il più scaricato della kermesse e la band romana scala la lavagna di Stanleybet.it: il successo vale 3 volte la scommessa, davanti alla favorita della vigilia, la francese Barbara Pravi con ’Voilà’, che ora scivola a 3,75. Sul podio anche la maltese Destiny, interprete di ’Je me casse', e offerta a 7,00, poi l’Ucraina con i Go_A che sono approdati in finale con la loro ’Shum’ e che si giocano a 8 volte la posta. Doppia cifra, a 10,00, per lo svizzero Gjon’s Tears con ’Tout l’Univers’, a 15,00 il successo degli islandesi Daði og Gagnamagnið, in gara con la registrazione di una prova sul palco a causa della positività al Covid-19 di uno dei membri della band (come avvenuto per Irama a Sanremo).

Maneskin a caccia della vittoria nell'Eurovision Song Contest

L'appuntamento è per domani, sabato 22 maggio, dalle 20.40, con l'appuntamento che ritorna su Rai1 in diretta da Rotterdam per questa la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo della canzone. A raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam sarà - al debutto alla conduzione dell’Eurovision Song Contest - la «strana coppia» formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Nella finale, si sfideranno 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. L’Italia sarà rappresentata appunto dai Måneskin, vincitori in carica del Festival di Sanremo, con la canzone - Zitti e buoni - che hanno portato al trionfo sul palco dell’Ariston. Questo è l'evento televisivo musicale più visto al mondo.

Eurovision 2021, la scaletta della seconda semifinale. Maneskin già in finale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.