Al Bano Carrisi, l'aneddoto della figlia Jasmine: "Devi essere un problema per i problemi"

Al Bano Carrisi sarà ospite questa sera, venerdì 21 maggio, della quinta puntata del quiz musicale di Rai 1, Top Dieci. Nel programma, condotto da Carlo Conti, il cantante pugliese sarà ospite insieme alla ex moglie, Romina Power.

Top Dieci, gli ospiti di Carlo Conti su Rai 1

Oggi, tuttavia, a raccontare un simpatico aneddoto sul cantante di Cellino San Marco, è stata la figlia Jasmine Carrisi, avuta insieme a Loredana Lecciso. "Papà mi dice sempre: devi essere un problema per i problemi. Lui è uno che vuole superare tutto", ha detto la giovane cantante. La 20enne ha ereditato la passione per la musica e il canto dal padre e il 29 giugno dello scorso anno ha presentato il suo primo singolo, "Ego". Bellissima, come la mamma, conta oltre 95 mila follower su Instagram, che delizia spesso con foto avvenenti e altre tratte da sue interviste o esibizioni. La coppia Al Bano-Romina tornerà quindi a ricomporsi sul palco di Rai 1, dopo la polemica che è scaturita ieri dopo la foto pubblicata da Loredana Lecciso in occasione del compleanno per i 78 anni del cantante. I due sono avvinghiati, uniti più che mai. Quasi contemporaneamente alla foto pubblicata da Loredana, Romina Power per fare gli auguri ad Al Bano pubblica una foto degli anni Settanta. Erano i loro tempi d'oro, erano la coppia più bella del mondo. Appunto, anni fa. Tempi passati.

Al Bano e i suoi sei figli. Il mistero sulla fine di Ylenia

Ma sembra che la foto della Power, che ha tutto il sapore della gaffe, non sia stata presa bene dai fan di Loredana . La mossa di pubblicare quella foto in bianco e nero, da parte di Romina Power, potrebbe sembrare una sfida alla realtà? Mistero. E poi: come la prenderanno Jasmine e Bido? La cosa certa è che a Cellino, da sempre quartier generale di Carrisi tutto sembra complicarsi. Da una parte Al Bano che chiede una tregua tran le due donne, dall'altra Loredana che tende la mano a Romina (anche in tv l'aveva invitata pubblicamente a prendersi un caffè). E poi la Power che sembra non aver ancora risposto all'invito.

