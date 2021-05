Max Pezzali, la canzone per lo scudetto dell'Inter e gli striscioni dei tifosi della Salernitana

21 maggio 2021 a

a

a

Max Pezzali è uno dei grandi ospiti della puntata di oggi, venerdì 21 maggio, del quiz musicale di Rai 1, Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Il cantante milanese, ma ormai "romano adottivo" è uno dei cantautori più noti e amati dal grande pubblico, in modo particolare per i successi avuti quando faceva parte del gruppo degli 883, autore di numerosi tormentoni, soprattutto negli anni Novanta.

Top Dieci, gli ospiti di Carlo Conti su Rai 1

Poi Pezzali ha iniziato la carriera da solista, ma non ha più raggiunto i successi ottenuti con il gruppo. Grandissimo appassionato di moto e di calcio, è un tifoso sfegatato dell'Inter. Proprio quest'anno, in occasione della conquista del 19esimo tricolore da parte dei nerazzurri, ha scritto il testo della canzone celebrativa dello scudetto, I M INTER (Yes I M) con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, mentre la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. Non solo. Per festeggiare la promozione in Serie A della Salernitana, i tifosi della squadra amaranto hanno affisso diversi striscioni sul Trincerone della città campana con alcune frasi della celebre canzone di Pezzali dal titolo "Sei fantastica". Un tributo, personale e calcistico alla propria squadra del cuore, che non è il primo da parte dei supporters salernitani. Pezzali ha condiviso la suggestiva foto sul suo profilo Instagram (che noi proponiamo sopra), ringraziandoli per questo particolare "tributo".

Max Pezzali, dai fiori a Maria De Filippi per conto di Maurizio Costanzo al figlio Hilo

Tra le canzoni a tema calcistico di Max, infatti, spicca tra tutte "La dura legge del gol", divenuto negli anni un must per gli amanti del calcio. Non è la prima volta che gli ultras della Salernitana prendono spunto da Pezzali per delle scenografie mozzafiato. Proprio durante il campionato 97/98 in curva Sud, per la partita Salernitana-Genoa (terminata poi 2-1 per i granata) ci fu la scenografia sulle note del tormentone degli 883, "Lo squadrone siamo noi".

Max Pezzali: l'amore per il figlio Hilo, la moglie Debora Pelamatti, la moto e i fumetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.