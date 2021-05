Gabriele Cirilli: l'amore per la moglie Maria De Luca, il figlio Mattia e il successo a Tale e Quale Show

21 maggio 2021 a

Gabriele Cirilli è un comico, imitatore e cabarettista, noto al grande pubblico per la partecipazioni a diverse edizioni di Tale e Quale Show su Rai 1, dove si è calato nei panni di numerosi artisti. Cirilli non è un personaggio da gossip o particolarmente chiacchierato. A livello sentimentale, infatti, è impegnato da quando aveva 18 anni con Maria De Luce, che è diventata poi sua moglie, dal cui amore è nato un figlio, Mattia, nel 2001.

Questa sera sarà ospite di Top Dieci, il quiz musicale condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, in cui si troverà in squadra con Antonella Elia, Francesca Manzini e Sergio Friscia. Di fronte a loro il team composto da Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi; ospiti speciali Al Bano e Romina e Max Pezzali. Come detto in precedenza, la grande notorietà di Cirilli si deve alla partecipazione al talent show di Rai 1. Nella primavera 2012, infatti, partecipò come concorrente alla prima edizione di1 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele, Luciano Pavarotti , Giusy Ferreri e Freddie Mercury arrivando alla fine terzodietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. Fu l'unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma, dal settembre successivo, dove interpreta Edoardo Bennato, Luciano Ligabue, Orietta Berti, Claudio Villa, Stevie Wonder, Pupo, Johnny Dorelli e Max Pezzali; in seguito partecipa al torneo dei campioni del programma interpretando Psy, Edoardo Vianello, Nikka Costa e nuovamente Psy. Nello stesso anno, il 2013, interpreta Claudio Villa in Volare - La grande storia di Domenico Modugno.

Partecipa anche alla terza edizione del settembre 2013 del programma in qualità di ospite d'onore, dove interpreta i Ricchi e Poveri, Wanda Osiris, Valter Brugiolo, Bee Gees, Celia Cruz, Gene Simmons dei Kiss, i Beatles, Al Bano e Romina Power, Orietta Berti, gli ABBA, Wess e Dori Ghezzi e I Tre Tenori insieme a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Manterrà tale ruolo anche nella quarta edizione, imitando tra gli altri la vincitrice di The Voice Suor Cristina Scuccia e quella dell'Eurovision Song Contest 2014 Conchita Wurst, e fino alla settima del 2017. Nel 2020 torna come ospite fisso a Tale e quale show superando le 75 imitazioni fatte in 7 edizioni del programma.

