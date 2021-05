Sergio Friscia, niente figli nè matrimonio: ora la serie con Ficarra e Picone e poi il suo primo film

21 maggio 2021 a

Sergio Friscia, attore, showman, conduttore radiofonico con un passato da animatore e dj, ha compiuto 50 anni lo scorso 27 aprile. Il suo percorso artistico è iniziato da giovanissimo, quando aveva 16 anni, come dj in alcune discoteche di Palermo, per poi proseguire su emittenti tv locali fino alla svolta della sua carriera. Nel 1997, infatti, entra a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2.

Da lì il salto in teatro, cinema e tv, dove interpreta diverse fiction. Tra queste, Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia - Palermo oggi. Niente figli nè matrimonio per lui e della sua vita sentimentale si hanno pochissime notizie. Simpaticissimo e autoironico, condivide informazioni con i fan e li aggiorna sui suoi lavori attraverso i suoi profili social, Instagram su tutti. Attualmente conduce ogni mattina, in diretta dalle 9 alle 12, insieme ad Anna Pettinelli il programma "Anna e Sergio... quelli della mattina" su Rds. Proprio tramite i social aveva annunciato non molto tempo fa di aver iniziato a collaborare per la prossima serie di Ficarra e Picone, siciliani come lui. Ma non solo: le riprese sono iniziate a fine aprile, proprio in concomitanza con il so compleanno.

E non è tutto: sempre in occasione del suo "mezzo secolo", come ama ironizzare, ha annunciato l'avvio delle riprese del suo primo film come protagonista, in uscita nel 2022. Non ha fornito molte anticipazioni, tuttavia ha detto che si tratta di una commedia dal "forte carattere sociale", connotata dalla sua "sicilianità", un elemento identitario che ha sempre detto "di portarsi molto dentro". E che, aggiungiamo noi, è stato anche uno dei motivi del successo legato alla sua figura. Questa sera, infine, sarà ospite di Carlo Conti a "Top Dieci", il quiz musicale in onda in prima serata su Rai 1.

