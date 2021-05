Antonella Elia, compleanno e festa a Cosenza per i 47 anni del fidanzato Pietro Delle Piane: il video su Instagram

21 maggio 2021 a

a

a

Antonella Elia sta vivendo un nuovo capitolo della sua storia d'amore con il fidanzato, Pietro Delle Piane. Dopo che il compagno è riuscito a conquistarla di nuovo - "E' il primo ad avercela fatta", ha confessato la showgirl - la coppia passa insieme tutto il tempo a disposizione, postando anche spesso sui rispettivi canali social video e foto dei loro momenti romantici.

Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane e torna l'amore: "Nessuno mi aveva saputo riconquistare"

Come accaduto oggi su Instagram, su entrambi i loro profili, in occasione del compleanno per i 47 anni di Pietro. Per festeggiarlo i due sono andati a Cosenza e già nella serata di ieri, giovedì 20 maggio, Antonella Elia ha pubblicato diversi video nelle sue storie dove rispondeva alle domande dei fan. Proprio i suoi follower le hanno chiesto la meta del suo viaggio, poiché stava riprendendosi all'interno dell'abitacolo di una macchina, così come il motivo. Così la Elia ha svelato presto la direzione verso la quale stavano viaggiando, così come l'importante ricorrenza. La riappacificazione tra i due è ancora abbastanza recente. La showgirl e conduttrice televisiva, infatti, come dichiarato in un'intervista a Diva e Donna, ha detto di aver perdonato l'ex compagno, decidendo così di tornare insieme.

Top Dieci, gli ospiti di Carlo Conti su Rai 1

Lo scorso anno aveva lasciato l’attore dopo aver partecipato con lui a Temptation Island Vip. In quell’occasione Pietro si era comportato in maniera poco corretta e aveva esplicitamente corteggiato una delle tentatrici del programma. Dopo quasi un anno, però, è arrivato il perdono: "Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare". Poco incline a perdonare sgarbi o tradimenti dei suoi compagni, l'ex opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora". Questa sera Antonella sarà ospite di Carlo Conti nel gioco a quiz musicale "Top Dieci", in programma in prima serata su Rai 1.

Antonella Elia, dall'aborto a 26 anni al pentimento: ora l'amore turbolento con Pietro Delle Piane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.