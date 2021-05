Francesca Manzini, nuovo fidanzato dopo il matrimonio annullato: è il sosia di Johnny Depp

21 maggio 2021 a

a

a

Francesca Manzini è una delle imitatrici e conduttrici radiofoniche più note e amate dal grande pubblico. L'esplosione della sua notorietà è arrivata con la conduzione di Striscia la Notizia, storico programma di Canale 5 nel cui cast è entrata nel 2018. Classe 1990, compirà 31 anni il prossimo 10 agosto.

Top Dieci, gli ospiti di Carlo Conti su Rai 1

Tra i suoi personaggi più noti, come imitatrice, c'è Mara Venier, di cui riesce a riprodurre vocabolario e modi di fare, risultando tra le più amate e presenti sul web in questo campo. Francesca, tuttavia, ha da poco un nuovo fidanzato. Dopo il matrimonio annullato con Christian Vitelli, già annunciato da diverse settimane e programmato a settembre, sembrerebbe essere ora impegnata con il sosia italiano di Johnny Depp. La conduttrice non ha mai dichiarato i motivi di tale rottura ma attraverso le sue Instagram stories ha fatto sapere di essere rimasta in buoni rapporti con il ragazzo. Adesso il gossip si riaccende dal momento che sul suo profilo Instagram ha postato delle foto e dei video in atteggiamenti complici con un ragazzo addirittura tra i due è scattato un bacio. Si sa poco di questo ragazzo, solo che si chiama Marco e che è il sosia italiano ufficiale di Johnny Depp in effetti la somiglianza con l’attore hollywoodiano è impressionante.

Francesca Manzini e la bulimia: "Aprivo il frigo di notte e mangiavo in modo spropositato"

La conduttrice quindi non ha "perso tempo" e sembra aver trovato un nuovo amore, essendosi lasciato definitivamente alle spalle un periodo molto brutto della sua vita, caratterizzato prima dall'anoressia e poi dalla bulimia. Come detto, infatti, dapprima è stata anoressica, un disturbo che la colse quando aveva solo 18 anni e per lei cominciavano le prime esperienze in tv. Arrivò a pesare addirittura 47 chili, ma non si perse d’animo e riuscì a sconfiggere la malattia. Purtroppo, però, successivamente dovette lottare contro la bulimia. Oggi Francesca sta bene e pare aver superato i suoi problemi alimentari, vantando peraltro un'ottima forma fisica.

Francesca Manzini, dall'ex Juan Martin Fagiani al futuro marito Christian Vitelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.