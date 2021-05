Belve, Francesca Fagnani alla scoperta di due super donne italiane

21 maggio 2021 a

Stasera in tv, 21 maggio, in seconda serata su Rai 2, secondo appuntamento con Belve. Inizio alle ore 22.55 per il programma condotto da Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana. Nella puntata di stasera saranno ospiti due donne molto determinate e per certi versi considerate addirittura indomabili, ma capaci di un vissuto straordinario. Sono Bianca Berlinguer e Sonia Bruganelli. Berlinguer è l'ex direttrice del Tg3. Da anni conduce il programma di informazione che gioca anche sul suo nome: Cartabianca. E' la figlia di Enrico Berlinguer che è stato uno dei politici più amati della storia del nostro Paese.

Il cognome per Bianca è stata una eredità molto importante, ma per certi versi anche scomoda. Nel corso di Belve, Francesca Fagnani vuole scoprire il lato privato della zarina dell’informazione, considerata una delle donne più importanti del giornalismo italiano. All'anagrafe Biancamaria, nata il 9 dicembre 1959, il Tg3 l'ha guidato dal primo ottobre 2009 all'8 agosto 2016. Bianca Berlinguer è la prima dei quattro figli dello storico leader del Partito Comunista Italiano e di Letizia Laurenti. Gli altri tre sono Maria Stella, Marco e Laura, quest'ultima giornalista del TGcom24 e moglie di Luca Telese. Bianca Berlinguer è stata sposata con Stefano Marroni, giornalista anche lui. In seconde nozze si è sposata con il politico Luigi Manconi con cui ha avuto la figlia Giulia nel 1998.

Non solo politica. La seconda ospite della scomoda sedia di Belve, sarà Sonia Bruganelli. E' la donna che guida la società di casting che individua i personaggi televisivi di maggior successo nei programmi del marito, Paolo Bonolis. Sposata da oltre vent’anni al re dell’intrattenimento del gruppo televisivo Mediaset, secondo la Rai ha contribuito alla costruzione di quel successo senza mai farsi divorare dal ruolo di signora Bonolis. E lasciando sempre aperta una stanza tutta per sé. Sul suo profilo Instagram sostiene che "questa sera su Rai 2 mostrerò un lato un po’ inedito di me. Se conoscete il programma o se leggete il nome del programma potrete immaginare cosa succederà...".

