Massimo Lopez, i rumors sull'omosessualità con l'amico Roberto. Nessun matrimonio ma la voglia di un figlio

Massimo Lopez è un artista dalla carriera eclettica e variegata: attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo, è uno dei volti dello spettacolo più amati dagli italiani. Oggi ha 69 anni ma la sua carriera è iniziata presto quando, allora trentenne, fondò Il Trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, con cui ha lavorato fino al 1994, per poi proseguire la sua carriera artistica da solo.

Se dei suoi successi come uomo di spettacolo si conosce ormai tutto, la sua vita privata è decisamente meno nota. Non solo non si è mai sposato, ma al di là del matrimonio mai celebrato, è stato spesso accostato a rumors relativi a una sua presunta omosessualità. Proprio durante la convalescenza seguita dall'infarto che lo colse nel 2017 durante uno spettacolo a Trani, parlò di una persona molto importante della sua vita alla quale spesso si è appoggiato. Ma non lo ha mai rivelato anche se numerose indiscrezioni hanno fantasticato su una possibile frequentazione con un certo Roberto sul quale, nonostante abbia specificato essere un amico, alcuni ipotizzarono del tenero. Da tempo e da più parti si vocifera di una sua omosessualità, ma l’attore non ha mai né smentito né confermato. In una recente intervista, Massimo ha ammesso di sentire la mancanza di un figlio.

Secondo le indiscrezioni circolate negli anni scorsi si tratterebbe di un ragazzo molto più giovane di lui. “Non ho avuto tanto tempo a disposizione, ma ho sempre trovato molta difficoltà a distinguere qual era amore vero. Una verità amara, per questo il lavoro è il mio rifugio“, ha confessato in un'intervista. Ad ogni modo questa sera sarà uno degli ospiti del quiz di musica di Rai 1, Top Dieci, condotto in prima serata da Carlo Conti. E troverà nella sua squadra proprio Tullio Solenghi ed Enrico Montesano.

