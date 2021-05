Propaganda Live, Barbara Serra e Michele Santoro ospiti stasera su La7

21 maggio 2021 a

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 21 maggio, con Diego Bianchi ’Zoro' e il suo Propaganda Live, in onda in diretta in prima serata dalle 21.10 su La7. Saranno presenti Michele Santoro con cui si parlerà dell’attualità del momento e - in collegamento da Londra - la giornalista Barbara Serra con la quale sarà affrontato il tema del Medio Oriente e commenterà l’attacco israeliano alla sede di Al Jazeera a Gaza.

Il reportage di Diego Bianchi questa settimana sarà dal Piemonte, dove racconterà le proteste dei No Tav. Ha anche visitato i presidi, quello di San Didero e quello storico di Venaus, e realizzato un’intervista in esclusiva a Dana Lauriola, l’attivista no tav ora agli arresti domiciliari. Inoltre, saranno presenti Andrea Pennacchi e Antonella Attili con due nuovi monologhi, Fabio Celenza con le sue parodie, mentre ospite musicale sarà Tahnee Rodriguez. In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Frattanto affidandosi a un post su Facebook, Roberto Angelini, ha annunciato la decisione di lasciare Propaganda live, trasmissione su La7 condotta da Diego Bianchi. La decisione arriva dopo la denuncia, da parte di una sua dipendente, per lavoro in nero cosa che, come lui stesso aveva scritto su Facebook in un precedente post, gli ha causato una multa da 15 mila euro. Angelini gestisce, infatti, un ristorante giapponese a Roma. Nel post dei giorni scorsi, il cantante aveva raccontato di essere "stato denunciato da un’amica alla guardia di finanza" per lavoro in nero.

"Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa", ha affermato nel post sull'account social; una notizia che ieri è stata diffusa dalle agenzie.

