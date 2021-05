Enrico Montesano, dall'impegno in politica al movimento no vax e alle proteste per le riaperture

21 maggio 2021 a

Enrico Montesano è uno degli ospiti di oggi della puntata di Top Dieci, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti in prima serata. L'attore e regista romano farà parte di una delle due squadre del programma. Ma al di là dei successi al cinema, in teatro e in tv, Enrico Montesano ha sempre avuto una passione anche per la politica.

Con un'esperienza al Parlamento europeo fino all'attuale impegno nel movimento no vax, contrario all'obbligo di inoculazione dei vaccini contro il Covid, e alle proteste in piazza in favore delle riaperture. Il suo avvicinamento alla politica è avvenuto intorno alla metà degli anni Settanta con l'adesione al Psi. Nei primi anni Novanta si avvicinò invece al Pds di Achille Occhetto: con la Quercia si candidò sia alle elezioni comunali del 1993 come consigliere comunale di Roma, risultando il più votato della sua lista con circa 8.300 vot, sia alle elezioni europee dell'anno seguente, in cui fu eletto europarlamentare con 144.004 preferenze. L'esperienza a Strasburgo non fu però delle più positive: Montesano si dimise infatti dall'incarico il 24 ottobre 1996, prima quindi di maturare il vitalizio. Nel 2013 aderisce brevemente al Movimento Libertario. Nota è anche la simpatia per l'allora neonato Movimento 5 Stelle, così come la partecipazione ad alcune iniziative politiche dei pentastellati.

Montesano nel mirino per il video sul Covid. La risposta: "Chi mi attacca è fascista"

Tra il 2019 e il 2020, si segnalano però alcune sue prese di posizione critiche nei confronti del M5S per i suoi cambiamenti di rotta rispetto al programma originario. Attualmente, infatti, ne ha preso le distanze e nei giorni scorsi è stato uno dei protagonisti della manifestazione di piazza Gaetano Mosca, a Roma, dal titolo "Un comico ci ha distrutto, un comico ci salverà!". Nota la sua avversità al passaporto vaccinale, all'obbligo di vaccinazione e alle misure restrittive che hanno messo in difficoltà numerose attività.

