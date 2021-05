Top Dieci, stasera in tv 21 maggio su Rai 1 con Carlo Conti: gli ospiti

21 maggio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 21 maggio, su Rai 1 torna “Top Dieci”, in onda a partire dalle ore 21.25. Si tratta della quinta puntata del varietà che "gioca" con le classifiche e i gusti degli italiani, condotto da Carlo Conti. Ecco gli ospiti e alcune anticipazioni della puntata che andrà in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma sulla prima rete Rai.

Top 10, Zucchero è il super ospite di Carlo Conti

In questa puntata due nuove squadre di personaggi famosi si “affronteranno” su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro. Nella prima ci saranno Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella seconda Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Super ospiti della serata Max Pezzali e Al Bano e Romina Power che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le personali classifiche: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dei questi due artisti così amati. Emozionanti filmati e clip musicali di repertorio faranno da colonna sonora alla puntata. Nelle ultime due trasmissioni delle settimane passate, il gioco a quiz di Rai 1 è riuscito a superare la concorrenza del reality di Canale 5, L'Isola dei famosi, che non sta registrando gli ascolti che la produzione si aspettava.

Tant'è che da giorni sono iniziate a circolare voci e rumors su una possibile chiusura anticipata del programma condotto da Ilary Balsi (affiancata nel ruolo di opinionisti da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi). Sulle altre reti tv, invece, sempre in prima serata, c'è Ncis su Rai 2 e il film "C'è tempo" su Rai 3. Su rete 4 c'è Quarto Grado sui casi della scomparsa di Denise Pipitone e il presunto stupro compiuto da Ciro Grillo e alcuni suoi amici nel 2019 in Sardegna. Su Italia 1 il film Taken 2 - La Vendetta e su La7 Propaganda live.

