Stasera in tv, "C'è tempo" di Walter Veltroni su Rai3 in prima visione: cast, trama e location

Viene trasmesso questa sera, venerdì 21 maggio, alle ore 21.20, Rai3 in prima visione tv, il film di Walter Veltroni “C’è tempo” con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari. Stefano è un quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni.

Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona, in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno. Il film viene definito un road movie fra Emilia Romagna e Toscana.

La regia del film, come detto, è di Walter Veltroni, che si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Doriana Leondeff. I protagonisti sono Stefano Fresi che interpreta Stefano e Teresa Federico nel ruolo di Michela. Silvia Gallerano e Eleonora De Laurentis sono rispettivamente Luciana e Nathalie.

Le riprese del film si sono svolte interamente in Italia, tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Le scene infatti sono state girate a Rimini, Parma e San Casciano, un paese di circa 17.000 abitanti in provincia di Firenze.

Le musiche sono di Danilo Rea. Roberto De Angelis ha curato la scenografia. Gabriele Gallo invece si è occupato del montaggio. La fotografia è di Davide Manca. Nel 2019 ai Nastri D’argento Stefano Fresi ha ottenuto il riconoscimento come Miglior attore in una commedia. Ha anche conquistato il Premio Nino Manfredi. Danilo Rea invece era uno dei candidati per la categoria Miglior colonna sonora.

