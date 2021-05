Nicolò Zaniolo, la nuova fidanzata è un'altra ex tronista. Impazza il gossip

21 maggio 2021 a

Nicolò Zaniolo, ancora gossip. Il calciatore della Roma e della nazionale italiana fa parlare per le sue conquiste (o presunte tali) in attesa del ritorno in campo dall'infortunio.

Impazzano le voci su una nuova fiamma e si tratta di un'altra ex tronista dopo Chiara Nasti, con la quale Zaniolo ha avuto una storia. Il calciatore e l’influencer hanno messo fine alla loro relazione ma, a quanto pare, nel cuore del calciatore è entrata la bionda ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

L'ex tronista e influencer è un volto noto della tv, soprattutto dei fan del dating show di Canale5. Fino a qualche mese fa ci ha tenuto compagnia proprio nel programma di Maria de Filippi. Al momento della scelta, Sophie aveva optato per il bel Matteo Ranieri ma la loro relazione è finita pochi giorni dopo per via di incompatibilità di carattere lontano dalle telecamere e adesso c'è chi associa il suo nome a quello di Zaniolo.

Chiara Nasti si sfoga: "L'amore con Zaniolo non è finito. Avete voglia di farvi i c***i degli altri"

La notizia viene riportata dal sito ilsussidiario.net dove viene specificato che a lanciare il gossip, anche questa volta, è stata Deianira Marzano che proprio sui social ha riportato la segnalazione di una sua fan sottolineando il fatto che l’ex tronista Sophie Codegoni si trovi proprio nello stesso albergo in cui il calciatore ha posato per uno shooting un paio di giorni fa. I due si scambierebbero poi dei like continui sui social lasciando intendere che il loro rapporto in questi ultimi giorni sia un po’ cambiato. Questo il nesso che porterebbe a una relazione fra i due. Non si conosce altro: smentite, usciranno invece allo scoperto, tutto continuerà nel silenzio? Staremo a vedere fatto sta che il calciatore della squadra capitolina viene sempre associato a bellissime ragazze come nel caso di Sophie che ha incantato fino a qualche mese fa nel programma di Maria De Filippi.

Chiara Nasti ufficializza la rottura con Nicolò Zaniolo. Il calciatore tornerà in campo a breve e poi diventerà padre

