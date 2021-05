Stasera in tv, 21 maggio, l'Isola dei Famosi su Canale5: ospiti e anticipazioni

21 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 21 maggio 2021, va in onda un'altra puntata dell'Isola dei Famosi, il reality girato in Honduras e condotto su Canale5 da Ilary Blasi con inizio dalle ore 21,40. La finalissima, fissata per lunedì 7 giugno, è sempre più vicina e la tensione tra i naufraghi è sempre più alta. Arrivati quasi in fondo adesso vogliono tutti vincere.

I telespettatori aspettano di vedere chi sarà il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi. Lunedì è toccato a Roberto Ciufoli salutare l'Honduras, oggi sarà per forza il turno delle donne. In nominations infatti ci sono Isolde Kostner, Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò. E non mancano le scintille. Fariba ha detto: “nomino Rosaria: cerca di mettermi in cattiva luce, poi quando eravamo nell’isola degli arrivisti ce l’aveva con Miryea e Angela. Mi ha votato e ricambio”. A seguire Angela Melillo che vota Miryea: “ha detto veramente una cosa brutta e le cose quando sono così brutte possono fare male”. Le nominate sono Fariba, mentre Rosaria è la nominata del gruppo. E' septtato al leader della puntata Awed fare invece il nome del terzo naufrago: “mando in nomination Isolde Kostner: voglio avere l’onore prima di averla battuta e poi di mandarla al patibolo”.

Ascolti tv 20 maggio, Un passo dal cielo chiude con il botto: oltre 5 milioni di spettatori

Tra gli ospiti della serata, in studio ci sarà Ubaldo Lanzo uno degli ultimi eliminati del reality. Ma sono attesi anche Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida e Daniela Martani. Sempre presenti gli opionionisti di questa stagione: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Manca inoltre solo l'ufficialità ma l'elezione del vincitore sarà fatta, per la prima volta, direttamente in Honduras perché causa Covid non si possono fare ultime prove come sempre all'Idroscalo di Milano. Chi torna da un paese extraeuropeo deve fare una quarantena di due settimane chiaramente incompatibile con la diretta e i tempi della trasmissione televisiva.

Denise Pipitone, "Ecco le ultime persone che ha incrociato". Il caso a Quarto Grado con nuove rivelazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.