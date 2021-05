Ascolti tv 20 maggio, Un passo dal cielo chiude con il botto: oltre 5 milioni di spettatori

21 maggio 2021 a

a

a

Chiude con il botto la serie Un passo dal cielo, arrivata alla sesta stagione. La fiction di Rai1 con la sua ultima puntata raggiunge 5.246.000 milioni di spettatori e il 24,09% di share vincendo la sfida della prima serata di ieri giovedì 20 maggio 2021. Nettamente battuti il film andato in onda su Canale5 diretto e interpretato da Clint Eastwood - The Mule - che è stato visto da 2.694.000 spettatori con il 12,77% di share. Su Rete4 per Dritto e rovescio 1.189.000 spettatori e share del 4,71% nella presentazione, e 1.128.000 spettatori con share del 6,38% nel programma. Su Rai 3 per Amore criminale 1.417.000 spettatori e il 5,98% di share. Su La7 per spettatori pari a 969.000 e share pari al 5,5%. Su Italia1 la sfida di calcio Gillette Bomber & King - Contro la violenza sulle donne segna il 5,3% di share con 1.238.000 spettatori.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti sono Cammariere, Malgioglio e Corsi

Osservando, invece, i dati complessivi delle reti generaliste, quelle Rai realizzano il 31,2% di share nell’intera giornata con 2.990.000 spettatori, rispetto alle reti generaliste Mediaset che realizzano il 24,6% di share con 2.364.000 spettatori. Anche il prime time delle generaliste va alla Rai: 7.363.000 spettatori (30,3% di share) contro 5.901.000 spettatori (24,3% di share).

Roberto Angelini lascia Propaganda Live: "Ho sbagliato, chiedo scusa"

A questo punto però - tornando a Un passo dal cielo - ci si domanda se ci sarà una settima stagione. La risposta è allo stesso tempo difficile e molto facile. Non ci sono certezze, l'ufficialità ci sarà solo nei prossimi mesi, ma visto il successo perché non dovrebbe esserci una nuova annata, la settima? La conclusione ci ha regalato un chiarimento dopo una crisi nell'amicizia fra Francesco e Vincenzo, il commissario. Insieme a Manuela, i due fratelli hanno fatto di tutto per non far cedere Francesco alla rabbia se non addirittura alla voglia di vendetta. Talvolta l'amicizia vuol dire anche tenere nascosto qualcosa per evitare di far soffrire le persone a cui vuoi bene. Lo hanno letteralmente portato per mano, verso un nuovo inizio, e chi non vuole seguirlo, conoscerlo meglio questo nuovo inizio?

Cristiano Malgioglio all'Eurovision. "Io fidanzato? L'amore adesso è la musica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.