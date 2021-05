Oroscopo del Corriere di sabato 22 maggio 2021: le previsioni segno per segno

21 maggio 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 22 maggio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Non è il caso di sfruttare alibi e scuse senza senso se non volete fare qualcosa. È giunta l’ora di comunicare più apertamente con il vostro partner.

TORO

Restare sempre in disparte non vi aiuterà a nascondervi dai vostri doveri e dagli impegni che chiedono comunque la vostra presenza.

GEMELLI

Le cose possono andare apparentemente bene oggi, ma è probabile che ci sia anche una brutta corrente di insoddisfazione sottostante.

CANCRO

Il tuo intuito potrebbe rivelarsi un po' fuori rotta. Potresti tendere a un approccio inflessibile, ma sarebbe più opportuno accettare compromessi.

LEONE

Una pura ondata di energia ti metterà dell'umore giusto per ottenere risultati soddisfacenti, ma occhio ai possibili danni della memoria “selettiva”.

VERGINE

L'atmosfera provocatoria di oggi sarà visibile in alcuni segnali. Potrebbe essere meglio non insistere con le proprie convinzioni personali.

BILANCIA

Alcuni segnali possono suggerire che puoi farla franca con decisioni impulsive, ma queste decisioni ti potrebbero ritorcersi contro.

SCORPIONE

È un giorno in cui le risposte e le soluzioni potrebbero non essere ovvie o chiare: il guaio è che potresti contraddirti e di certo non ti gioverà.

SAGITTARIO

Metti in conto un'influenza marginalmente negativa su una scelta o su un piano recente. Non avere fretta, datti più tempo per i risultati.

CAPRICORNO

Giorno utile per esercitare un po' di pazienza e giocare d'attesa. La causa principale di una decisione non saggia sarebbe andare allo sbaraglio.

ACQUARIO

Potresti non essere così diligente come al solito. Se non lavori, niente di grave. Altrimenti fai attenzione a non scombinare i piani dei colleghi.

PESCI

I contatti con altre persone potrebbero aprirti la strada ad alcuni graditi sviluppi, rendendo questo un buon giorno per estendere la tua rete sociale.

