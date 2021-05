Sergio Cammariere: "Un libro e un disco per raccontare la mia storia"

21 maggio 2021 a

Sergio Cammariere è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi venerdì 21 maggio 2021. L'artista originario di Crotone - cugino di Rino Gaetano - a settimana scorsa ha pubblicato il suo nuovo album, dal titolo Piano nudo, in cui ci sono 18 brani eseguiti solo al pianoforte. L’album, il secondo da solo al piano senza voce, raccoglie canzoni in stile modern jazz e sarà sicuramente uno degli argomenti di discussione della sua ospitata nel pomeriggio Rai oltre a un viaggio nella sua vita e nella sua carriera.

Classe 1960, del cantautore e pianista si conosce molto poco della sua vita privata. Fidanzato, nel 2003 ha perso il padre. Per il resto massimo riserbo. La sua musica è estremamente raffinata, all'insegna dello studio e della perfezione. "Mi sento di essere un uomo molto in pace con se stesso. Il legame con la mia terra di origine e le mie radici rimangono per sempre; il filo non si è mai interrotto e mai si interromperà" ha detto recentemente.

Nel 1992 compone la sua prima colonna sonora per il film “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo. Ne seguiranno tante altre, anche per cortometraggi. Nel 1997 partecipa al Premio Tenco e vince il Premio Imaie come “Migliore Musicista e Interprete” della rassegna con voto unanime della giuria. Nel gennaio 2002 esce il suo primo album, Dalla pace del mare lontano.. La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con “Tutto quello che un uomo”, testo di Roberto Kunstler, gli regala il terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio “Migliore Composizione Musicale” e due dischi di platino.La sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo è del 2008, dove canta L'amore non si spiega, duettando anche con Gal Costa. Esce, a seguire, il quarto album Cantautore piccolino, un disco antologico dedicato a Sergio Bardotti e Bruno Lauzi, che raggiunge il primo posto in classifica e viene certificato disco d'oro. In totale ha pubblicato 11 albume e due raccolte, recentemente ha anche scritto il libro Libero nell'aria, edito da Rizzoli e scritto con Cosimo Damiano Damato.

