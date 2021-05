Uomini e Donne, va in onda Giacomo che si avvicina alla scelta fra le due corteggiatrici. Ecco chi preferirà fra Martina e Carolina

21 maggio 2021 a

E' una delle puntata più attese quella che va in onda oggi, venerdì 21 maggio 2021, su Canale 5. Parliamo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che deve ancora regalare la scelta dell'ultimo tronista: Giacomo Czerny. Già si conosce chi Giacomo preferirà fra Martina Grado e Carolina Ronca. Il programma è registrato e la scelta definitiva la vedremo la prossima settimana (alla fine di questo articolo riferiremo di come è andata).

Il programma di oggi dovrebbe trasmettere la registrazione avvenuta lo scorso 19 maggio. Giacomo Czerny è a un passo dalla scelta. Il giovane videomaker ha deciso di concludere il suo percorso, arrivando a iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere con una delle sue corteggiatrici, Martina Grado e Carolina Ronca. Una scelta sofferta, col bel Giacomo nel pallone.

Dal trono classico a quello over (i due troni sono uniti). Al centro dello studio dovrebbe sedersi Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il pubblico vedrà la dama torinese litigare di nuovo con Isabella. Quindi parlerà ancora una volta, con Aldo. Il loro confronto non porta a nulla di nuovo, in quanto si vanno a ripetere le stesse cose che si sono dette nelle puntate precedenti.

In particolare, Gemma accusa Aldo di essersi tirato indietro approfittando della conoscenza che voleva avviare con Isabella. Non solo, la Galgani fa notare che la collega, a differenza sua, è una persona “fredda, calcolata e razionale”. Il cavaliere si difende, ovviamente, dalle accuse e fa presente di essersi tirato indietro perché non la vede presa come lei vuol mostrare. Infatti, fa notare che in passato quando qualcuno le dava un “no” lei continuava a lottare per quella persona.

Invece, sebbene lui abbia dichiarato di volere solo un’amicizia da lei, ha continuato a mandarle dei messaggi. Ma pare che la dama di Torino sia rimasta impassibile e indifferente alla cosa. A prendere le difese di Gemma ci pensa questa volta Gianni Sperti, Tina Cipollari approfitta della situazione per scagliarsi contro la Galgani. A questo punto chiederete, facendo un passo indietro, come è finita fra Giacomo Czerny e la sua scelta. Carolina era partita come favorita, ma alla fine deciderà per Martina. E non mancheranno le discussioni.

