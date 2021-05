Cristiano Malgioglio all'Eurovision. "Io fidanzato? L'amore adesso è la musica"

21 maggio 2021 a

Cristiano Malgioglio è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi venerdì 21 maggio 2021. Il famoso cantautore si prepara a commentare la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta insieme a Gabriele Corsi. Una bella opportunità per Malgioglio che così esce dal solito canovaccio di ospitate e reality. Intervistato da Rtl ha spiegato “Sono molto emozionato, la musica è il mio sangue. Vedremo un Cristiano Malgioglio, diverso, ma con la solita ironia". Tema quello dell'Eurovision che toccherà anche da Serena Bortone.

Cristiano Malgioglio commuove tutti: "Mi manca avere figli. Achille Lauro? Ero così trent'anni fa"

Recentemente diverse indiscrezioni hanno avvicinato un fidanzato turco per Malgioglio. Il paroliere di recente a Domenica In ha svelato di aver subito il classico colpo di fulmine, direttamente a Istanbul: "Guardavo un tappeto di tulipani quando ho notato un bel ragazzo. Lui non sapeva nulla di me e all'inizio quando vedeva le persone che si giravano per guardarmi, rimaneva spiazzato. Poi ha scoperto la verità, senza scomporsi per niente". Ma nelle interviste pre Eurovisione ha detto: “L’amore va e viene, ormai è passato un anno e mezzo... Adesso l’amore per me è la musica e il nuovo singolo". Che uscirà in estate e si chiamerà Tutti me miran, uscirà in estate e sarà una bomba".

Oggi è un altro giorno, gli ospiti sono Cammariere, Malgioglio e Corsi

Autore di molti testi, ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri. La discografia di Malgioglio da solista inizia nel 1976 e comprende 29 album ufficiali tra i quali c'è un disco live. Tantissime poi le raccolte. Sbucciami, Mi sono innamorato di tuo marito, Clown sono alcuni dei suoi brani di maggior successo.

Cristiano Malgioglio, quando amava l'attrice di Ultimo tango a Parigi. Ora il fidanzato turco

