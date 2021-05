Oggi è un altro giorno, 21 maggio su Rai1: tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Sergio Cammariere

21 maggio 2021 a

Torna questo pomeriggio, venerdì 21 maggio, l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dalle ore 14. Per la puntata odierna sono stati annunciati gli ospiti che saranno protagonisti nel salotto della rete ammiraglia della tv di Stato. Si tratta di Sergio Cammariere, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Cammariere, crotonese classe 1960, cantautore e pianista, è cugino di Rino Gaetano. La settimana scorsa ha pubblicato il suo nuovo album, dal titolo Piano nudo, in cui ci sono 18 brani eseguiti solo al pianoforte. L’album, il secondo da solo al piano senza voce, raccoglie canzoni in stile modern jazz e sarà sicuramente uno degli argomenti di discussione della sua ospitata nel pomeriggio Rai oltre a un viaggio nella sua vita e nella sua carriera. Cristiano Malgioglio, classe 1945), è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano ma soprattutto autore di molti testi, avendo realizzato alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri. Sarà protagonista dell'Eurovisionsong. Terzo ospite della puntata Gabriele Corsi, classe 1971, attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman italiano, componente del Trio Medusa.

Come sempre durante la puntata sono previsti degli ospiti fissi che, per quanto riguarda Oggi è un altro giorno, sono stati ribattezzati affetti stabili. Oggi ci saranno Pino Strabioli, l'ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi e Memo Remigi che accompagnerà i telespettatori con le note del suo pianoforte. Torna poi l'appuntamento con Lino Banfi: il popolarissimo attore ha una rubrica tutta sua chiamata "Lino Nazionale"

