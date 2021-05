Elodie super sexy, anche quando provano a truffarla con la clonazione dell'account Apple

21 maggio 2021 a

a

a

Elodie super sexy anche quando si arrabbia. Come nel caso della sua ultima storia su Instagram. La cantante romana ha condiviso sul social un filmato che ha fatto subito il giro del web perché si sfoga contro una tentata truffa subita. "Siete capaci di rompere il c***o in molteplici modi" dice dopo aver pubblicato lo screenshot con una serie di messaggi sospetti: "Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano, autorizza o blocca" e viene proposto un link. A essere stato violato sarebbe l'identity Apple e la galleria fotografica del suo smartphone.

Elodie, la danza è hot: calze a rete e tacchi a spillo. Belen commenta: "Ti adoro" | Video

Nella storia successiva, sempre pubblicata su Instagram, la fidanzata di Marracash direttamente dalla sua vasca da bagno mentre si rilassa, spalle scoperte e sempre affascinante, racconta tutto: "Ho appena scoperto che è tutta una truffa. Siete capaci di rompere il c***o in molteplici modi. Questo vi fa onore, però...". Ma la modalità del video, con Elodie super vamp che si arrabbia immersa nella vasca da bagno, ha mandato in visibilio i suoi fan. Con i presunti truffatori mandati a tappeto anche con una buona dose di ironia ha visto tanti commenti da parte dei suoi followers: "Quando mi parlano appena sveglio...", commentano ironici alcuni. E ancora: "Sei la nostra regina", "Ti amiamo". E' boom di like è una immediata conseguenza.

Elodie super sexy esalta anche Adriana Volpe: "E' la nostra Beyoncé" | Video

Elodie è seguitissima sui social e solo su Instagram vanta oltre due milioni e mezzo di followers. In questi ultimi giorni la cantante romana è impegnatissima nelle sue lezioni di danza di cui pubblica diverse foto tutte rigorosamente sexy in cui mette in mostra il suo fisico da urlo da autentica pin up. Foto apprezzatissime e commentate come ogni post che pubblica sui suoi social.

Video su questo argomento Elodie, il balletto che infiamma Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.