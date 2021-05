L'Eredità, Giulia campionessa. Alla Ghigliottina perde per una spalla di troppo

20 maggio 2021 a

Un'altra puntata palpitante quella de L'Eredità andata in onda oggi, giovedì 20 maggio 2021, su Rai1. Il quiz condotto da Flavio Insinna - appuntamento fisso ormai da anni nella fascia che precede il telegiornale - ha visto Giulia, universitaria ventenne con il sogno di diventare ambasciatrice, laurearsi nuova campionessa. Ma alla Ghigliottina non le riesce il colpaccio per una spalla... di troppo. Ma Giulia potrà riprovarci già dalla puntata di domani e chissà che non possa avere un'altra chance nel gioco finale.

Al triello si presentano Nicola - campione in carica - Marta e Giulia. Proprio quest'ultima vince rispondendo a una domanda su Roma antica (chi andava alla "popina" si recava all'osteria) dopo che tutti la sbagliano. Alla Ghigliottina gioca per .105mila euro dopo aver dimezzato il bottino iniziale, 210mila euro, solo una volta. Le parole da legare sono attore, canale, gruppo, pianoforte e tocco. Giulia prova la soluzione maestro, ma quella vincente è invece spalla.

Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma soprattutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ma anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata ormai più di un mese fa, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - capace di vincere tanto in poche puntate.

