Stasera in tv 20 maggio su Rai 2 c'è Anni '20: temi e ospiti

20 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 20 maggio, nuovo appuntamento con Anni '20 su Rai 2. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti della puntata in onda a partire dalle ore 21.20. Il delicato tema delle libertà d’opinione, della censura e della libertà d’informazione sarà al centro della puntata.

The Mule, il film con Clint Eastwood tratto da una storia vera

La conduttrice, Francesca Parisella, ne parlerà,insieme ad Alessandro Giuli, con Giampiero Mughini, Peter Gomez, Marco Rizzo e Wladimir Luxuria. Servizi e reportage forniranno gli elementi per tentare un’analisi della situazione italiana, dall’osservatorio dei corrispondenti della stampa estera, ed europea. Non mancheranno nel dibattito le incursioni di Federico Palmaroli, in arte Osho, con le sue vignette. Anni 20 indagherà inoltre sul riciclaggio del denaro sporco italiano in Svizzera attraverso le cosiddette società “bucalettere”, raccontando come le tante imprese commerciali, che hanno solo un indirizzo postale ma nessun dipendente né una vera sede, siano protagoniste di “sovrafatturazioni” che puntano a riciclare denaro sporco. Un sistema ormai consueto soprattutto per la 'ndrangheta, come racconta il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in una dettagliata intervista.

Piazzapulita, Rula Jebreal analizzerà il conflitto tra Israele e Palestina

La trasmissione farà infine luce sulla facilità di riciclaggio attraverso i tanti “compro oro” svizzeri, raccogliendo la testimonianza di un imprenditore, la cui azienda, costretta poi alla chiusura, è stata completamente infiltrata da dipendenti legati alla criminalità organizzata calabrese. Sulle altre reti, in prima serata, su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di Un passo dal cielo 6, mentre su Rai 3 c'è la quinta puntata di Amore criminale. Su Rete 4, invece, c'è Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e su Canale 5 il film "The Mule - Il corriere"; su Italia 1 va invece in onda Bomber - King. Su La7 c'è invece la decima stagione di Piazzapulita con Corrado Formigli e su Rai 4 l'attesa semifinale del concorso musiscale Eurovision Sogn Contest 2021.

Un passo dal cielo 6, la trama dell'ultima puntata del 20 maggio su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.