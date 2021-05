Eurovision song contest 2021, il 20 maggio seconda semifinale su Rai 4: la scaletta. Maneskin in finale

20 maggio 2021 a

a

a

L’Eurovision Song Contest 2021 torna questa sera, giovedì 20 maggio, in diretta su Rai 4 a partire dalle ore 20.45 con la seconda semifinale. Il popolare concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, si svolge quest’anno alla Ahoy Arena di Rotterdam. Saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare anche questa semifinale, in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio 2 Rai.

Maneskin a caccia della vittoria nell'Eurovision Song Contest

All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale. L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, che partecipano con la canzone “Zitti e buoni” portata al trionfo sul palco dell’Ariston. Freschi del successo sanremese e del disco d’oro per il loro ultimo album “Teatro d’Ira Vol. I”, proveranno a riportare in Italia un trofeo che manca dal 1990. Nella prima semifinale i Måneskin mostreranno al pubblico una clip registrata della loro esibizione, effettuata durante le prove sul palco dell'Ahoy Arena. Sono 16 i Paesi in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Questa sera ci sono in gara 17 Paesi di cui 10 raggiungeranno la finale. Novità di quest’anno sarà l’Eurovision Italian Party, un’iniziativa online di Rai 4 e RaiPlay.

Colapesce e Dimartino su Musica leggerissima: "Un successo senza pubblico. E' straniante" | Video

Una serie di clip di presentazione per conoscere i partecipanti di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Ema Stokholma e Saverio Raimondo presenteranno i cantanti in gara che si raccontano e parlano del loro legame con l’Italia attraverso un ricordo. Molti di loro interpretano una canzone della tradizione italiana. La scaletta di oggi vede l'esibizione dei seguenti Paesi in quest'ordine: San Marino, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Austria, Polonia, Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portogallo, Bulgaria, Finlandia, Lettonia, Svizzera e Danimarca. La finale sarà trasmessa in diretta da Rai 1, sabato 22 maggio dalle 20.40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Video su questo argomento Sanremo: Maneskin ricevono premio Giuria adolescenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.