Stasera in tv, 20 maggio, il film The Mule su Canale5 con Clint Eastwood tratto da una storia vera

20 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 20 maggio 2021, su Canale5 va in onda il film The Mule (Il corriere), pellicola del 2018 diretta e interpretata da Clint Eastwood basata sulla storia vera di Leo Sharp, veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, raccontata dal giornalista Sam Dolnick nell'articolo del The New York Times The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule. The Mule rappresenta il ritorno come attore di Clint Eastwood per la prima volta dopo sei anni. Il film è uscito negli Stati Uniti d'America il 14 dicembre 2018, distribuito dalla Warner Bros.

La trama Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa. In quel momento gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della Dea, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge… o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

Tajani e Zaia ospiti di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio

Il film è uscito al cinema nel 2018 e ha incassato solo 174,8 milioni di euro in tutto il mondo, di cui 103,8 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia il film ha incassato 6,6 milioni di euro.

Piazzapulita, Rula Jebreal analizzerà il conflitto tra Israele e Palestina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.