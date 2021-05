Selvaggia Roma, ballo sexy sul ponte della musica. Instagram impazzisce | Video

20 maggio 2021 a

a

a

Selvaggia Roma torna ad animare Instagram. Questa volta non c'entrano nulla le foto senza veli o comunque con poco addosso con le quali ha deliziato i followers nelle ultime settimane. L'influencer, che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato il video si un ballo girato sul ponte della musica, l'area pedonale che attraversa il fiume che sta nella zona di Roma Nord, vicino al Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Selvaggia Roma vestita con calzoncini, maglietta svolazzante e scarpe da ginnastica balla una coreografia di Alessio Paterniti. L'influencer ha conquistato subuto i suoi fans con le movenze sexy.

La pubblicazione del video era stata anticipata nelle scorse settimane da una serie di spoiler pubblicati nelle storie del profilo dell'influencer romana. Ieri poco dopo che è finito su Instagram in un filmato Selvaggia Roma ha commentato: "Abbiamo pubblicato il video, spero che vi piaccia. Vi mando un bacio, passate una bella giornata e fate i bravi". Tanti i like e i commenti che sono apparsi in breve sotto al post.

Selvaggia Roma sexy sul letto. Vestito rosso e scollatura mozzafiato

Selvaggia Roma continua ad inseguire il Grande Fratello Vip. Ha partecipato all'ultima edizione, è vero. Ma siccome la sua avventura è stata breve nelle scorse settimane ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini affinché la inserisca anche nel prossimo cast. E nell'appello si è fatta aiutare anche dai tanti followers che la seguono sui social. Per adesso il padrone di casa del Grande Fratello non ha risposto anche se, secondo le indiscrezioni che sono iniziate a circolare da giorni, c'è anche il nome, tra molti per la verità, di Selvaggia Roma. I nomi forti dovrebbero essere Gabriel Garko e Anna Oxa, secondo le indiscrezioni lanciate da Ogni Mattina su Tv8, ma, come detto, l'ipotesi di un clamoroso ritorno nella casa più spiata d'italia dell'influencer romana non è stata ancora scartata.

Selvaggia Roma si spoglia ma viene attaccata sui social: "Oltre al corpo hai qualcos'altro da mostrarci?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.