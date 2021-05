Uomini e Donne, Carolina Ronca l'ha presa male. Come reagisce a Giacomo che sceglie Martina e il post Instagram

20 maggio 2021 a

a

a

Giacono Czerny ha scelto e ha escluso lei. E lei, Carolina Ronca, non l'ha presa molto bene. Il tronista di Uomini e Donne ha comunicato la sua decisione, quella di uscire dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, insieme a Martina Grado. E ciò è avvenuto nella registrazione di ieri, mercoledì 19 maggio 2021, mentre la puntata verrà vista dal pubblico tv la prossima settimana.

Uomini e Donne, Martina Grado fidanzata di Giacomo Czerny: chi è la bella ballerina

Le anticipazioni rivelate dal sito specializzato Il Vicolo delle News riferiscono che Carolina non ha accettato proprio di buon grado la scelta del tronista.

Anche perché era lei all'inizio, la favorita. Poi scaricata. Giacomo le ha confermato che a metà percorso aveva deciso di lasciare la trasmissione insieme a lei. Le numerose discussioni che sono nate in seguito gli hanno fatto fare un passo indietro e, a detta sua, non si sarebbero più trovati.

Carolina, riferisce la fonte, è rimasta sconvolta di fronte alla scelta di Giacomo, tanto che gli ha riservato non pochi rimproveri. Al centro dello studio, Ronca l’ha accusato di averla costretta a dimostrare i suoi sentimenti, per poi arrivare a rifiutarla. Secondo Carolina, Czerny avrebbe potuto fermarsi prima con lei. Giacomo, però, le ha fatto presente che fino all’ultimo non aveva davvero idea di chi scegliere.

Uomini e Donne, "Ecco la scelta di Giacomo Czerny". Il tronista ha deciso fra Carolina e Martina: stupisce tutti (spoiler)

Nessuna sua spiegazione è riuscita a consolare carolina, che si è anche rifiutata di salutarlo. Ha augurato a se stessa il meglio e poi ha lasciato lo studio. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la sua uscita, Giacomo non ha trattenuto le lacrime. Oggi Carolina ha poi condiviso una foto e un messaggio sul proprio account Instagram, riferito con molta probabilità a lei e alla sua situiazione. “Ma sei così. Un’attrice comica. La bomba atomica. Sì, ma tu sei così. In fiamme, sei Notre-Dame. Alla Scala, l’Opera. Una notte a Pigalle”.

Si tratta di un passo del testo della canzone Marilù di Achille Lauro, E giù, seguono una serie di commenti tutti da leggere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.