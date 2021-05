Isola dei famosi, niente vincitore per Ilary Blasi. Sarà proclamato dall'Honduras

20 maggio 2021 a

Isola dei famosi, arrivano le prime indiscrezioni sulla finale in programma lunedì 7 giugno. Il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si avvia verso le ultime puntate e sul web iniziano a circolare delle anticipazioni su come sarà l'ultima serata, quella nella quale sarà proclamato il vincitore o la vincitrice del reality. Il naufrago sarà proclamato direttamente alle Honduras e dunque niente sfide finali qui in Italia, come avveniva di consueto. Il tutto per via del protocollo anti-Covid.

Ad anticipare la scelta della produzione, stando a quanto scrive Libero Quotidiano (clicca qui) che cita Tvblog, è stato Marco Maddaloni nel corso di una diretta su Instagram. Il provvedimento si è reso necessario per le norme anti Covid. Infatti finora chi ha lasciato l'isola e ha deciso di tornare a casa - rinunciato a Playa Imboscata o Playa Imboscatissima - ha dovuto rispettare la quarantena prima di tornare in trasmissione da Ilary Blasi. Insomma, tutto ciò rende praticamente impossibile un finale classico per il reality.

Quella che sta terminando è stata decisamente un'edizione difficoltosa del reality. Ci sono state numerose defezioni, la formula è stata cambiata strada facendo e per un periodo si era paventata anche la sospensione o la chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti. Poi le cose sono andate meglio e ci si avvia verso la finale che, come detto, sarà diversa rispetto a quelle degli anni passati. Intanto per la prossima settimana ci sarà un nuovo cambio di programmazione. Dal 24 al 30 maggio ci sarà una sola puntata, quella del lunedì e non due. Il tutto per lasciare spazio all'ultima puntata, venerdì 28 maggio, della telenovela Il Segreto. Poi il doppio appuntamento serale tornerà dalla settimana successiva fino al termine della programmazione che, come accennato, è stata fissata per la serata del 7 giugno.

