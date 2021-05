Oroscopo del Corriere venerdì 21 maggio 2021: le previsioni segno per segno

20 maggio 2021 a

Oroscopo Corriere di venerdì 21 maggio 2021: qui di seguito le previsioni per la giornata segno per segno. Ecco che cosa dicono gli astri.

ARIETE

Tutta la vostra energia potrebbe essere impiegata in maniera più utile e costruttiva. Sforzatevi di essere più accomodanti con il vostro partner.

TORO

Lasciatevi l'esperienza negativa alle spalle e pensate che non tutte le situazioni sono uguali. Allontanate da subito la paura di innamorarvi.

GEMELLI

Non sarà semplice superare gli ostacoli oggi. Avrete mille alternative per evitare scontri, ma sapete che è l'unico modo per farsi rispettare.

CANCRO

Oggi vi sentirete pieni di energie e questo porterà tutti voi alla ricerca di nuove conquiste. Ottima cosa per i single, meno bene per chi è in coppia.

LEONE

Mettete dei punti fermi nella vostra vita di coppia. Impegnatevi a rispettarli, senza farvi prendere dai dubbi, e le conseguenze saranno ottime per voi.

VERGINE

Dopo un periodo decisamente complicato per diversi motivi, ora vi sentite in forma. Avete imparato la lezione, d’ora in poi non sbaglierete più.

BILANCIA

Ottime notizie in arrivo per coloro che stavano aspettando una risposta da tempo. Che sia positiva o negativa, ora avrete le idee chiare.

SCORPIONE

Far parte di una coppia può essere rassicurante oggi: è bello avere qualcuno su cui fare affidamento quando ti senti molto sopraffatto.

SAGITTARIO

Anche se ti piacerebbe trascorrere la giornata divertendoti con amici, partner e parenti, è importante e gratificante fare un buon lavoro oggi.

CAPRICORNO

Oggi avrete la fortuna di poter giocare al meglio le vostre carte. In questo modo, ogni desiderio che vi prefissate potrà essere facilmente esaudito.

ACQUARIO

Trascorrere più tempo a casa ti ha probabilmente fatto capire l'importanza di una "ricca" vita domestica. Oggi sarai felice anche in pigiama.

PESCI

Giornata nervosa e intrisa di energia non positiva. Non riuscite a mandar giù alcuni atteggiamenti supponenti, da parte di chi ritenete inferiore a voi.

