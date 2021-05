Ambra e Allegri, ma quale crisi: l'attrice e l'allenatore di nuovo insieme

20 maggio 2021 a

Si rivedono insieme Ambra Angiolini e Max Allegri. Nelle settimane scorse tante indiscrezioni sentenziavano circa la rottura della relazione, iniziata ormai quattro anni fa, tra l'attrice e l'allenatore di calcio. Ma il servizio fotografico di Oggi smentisce ogni tipo di nube sul rapporto tra i due. Anzi, i due sono apparsi molto in sintonia.

Da poco l’attrice ha finito di girare il film La Notte più lunga del mondo, di Simone Aleandri, e i due si sarebbero riappacificati nella Capitale dove hanno alloggiato in un albergo lussuoso, complici gli Internazionali di tennis. Parte della smentita era arrivata durante la sua ultima intervista a Domenica In di Mara Venier. Ambra Angiolini aveva infatti dichiarato che stanno ancora insieme e non c’è mai stata aria di crisi. La storia d’amore al capolinea - secondo gossipetv.com - è stata raccontata da un amico, o presunto tale, del campione sportivo che ha spifferato tutto a un settimanale di gossip. Parole che avevano trovato riscontro anche nell’assenza mediatica dei due poiché già da tempo non esistevano scatti di coppia condivisi sui social, dove però i due sono sempre stati latitanti.

La vita privata di Ambra è di grande serenità anche con Francesco Renga. Proprio con l’ex compagno si sono incontrati sul palco del Concertone del Primo Maggio in cui al pubblico non è sfuggita la loro complicità. Lui aveva cantato, mentre lei cantava le sue canzoni e non erano mancati anche i sorrisi reciproci. L’ex coppia ha avuto i figli Leonardo e Iolanda e dimostrano grande affiatamento dopo i rancori in seguito alla separazione avvenuta nel 2015, i due hanno trovato un equilibrio per amore dei propri figli. Recentemente, in occasione del Festival di Sanremo 2021, Ambra aveva difeso l'ex marito dalle critiche improvvisando balletti sui suoi profili social sulle note del suo brano.

