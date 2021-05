Stasera in tv, 20 maggio, Piazzapulita su La7: tra gli ospiti c'è Rula Jebreal

20 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv - oggi giovedì 20 maggio 2021 - torna l'appuntamento con Piazzapulita, il talk giornalistico di approfondimento sui maggiori temi di attualità condotto da Corrado Formigli su La7 (dalle ore 21,15). Nella nuova puntata si parlerà di vaccini con i nuovi aggiornamenti sull'efficacia sulle varianti e il parere degli esperti con particolare approfondimento sulla campagna vaccinale per le persone over 50. Ma si parlerà anche di politica interna ed estera.

Amore Criminale, stasera in tv la storia di Norina Matuozzo uccisa dal marito davanti ai figli

Gli ospiti che affronteranno i temi della serata odierna sono Alessandro Di Battista, Pier Luigi Bersani e Laura Boldrini. Poi, interverranno anche Annalisa Cuzzocrea, Rula Jebreal, Alessandro Sallusti e Federico Rampini. Sul fronte della politica è recente la decisione del presidente Biden di sospendere i brevetti sui vaccini in America. E poi, la puntata sarà dedicata al Conflitto tra Israele e Palestina dopo il lancio dei razzi su Gaza. Rula Jebreal la scorsa settimana aveva fatto discutere per aver disdetto la sua ospitata a Propaganda Live. La nota giornalista e scrittrice palestinese, con cittadinanza israeliana e italiana, aveva scritto su Twitter: "Solo una donna ospite. Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione“, un tweet che aveva fatto esplodere la polemica con annessa risposta di Diego Bianchi padrone di casa della trasmissione in onda ogni venerdì su La7.

Loredana Lecciso festeggia così Al Bano in vestaglia, ma spunta la gaffe di Romina

Ampio spazio poi al tema del passaporto vaccinale, il cosiddetto green pass necessario per alcune attività secondo il nuovo decreto firmato dal premier Mario Draghi (che ridefinisce anche le regole sul coprifuoco). Infine Formigli racconterà la ripartenza nel Regno Unito, quando il premier Boris Johnson ha annunciato la possibilità di eliminare parzialmente l’uso delle mascherine. Questa sera Linda Giannattasio poi approfondirà il tema della campagna vaccinale tra i giovani e l’esperimento previsto al Fabrique di Milano.

Rita Dalla Chiesa, lutto in famiglia: morta la cognata dopo una lunga malattia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.