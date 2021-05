Matteo Richetti, l'amore per la moglie Sonia e i tre figli. "La famiglia è il mio rifugio"

20 maggio 2021 a

Matteo Richetti è uno degli esponenti politici del centrosinistra che hanno caratterizzato l'ultimo decennio. Originario di Sassuolo, classe 1974, è stato a lungo un fedelissimo di Matteo Renzi. Lo ha accompagnato nella sua ascesa da rottamatore poi gli è stato vicino durante la permanenza a Palazzo Chigi. Tuttavia i rapporti con l'ex sindaco di Firenze si erano raffreddati già prima della scissione del Pd e della nascita di Italia Via. Ma Richetti, alla fine, ha scelto di intraprendere veramente un'altra strada, ossia il partito Azione di Carlo Calenda.

Attualmente vive a Spezzano di Fiorano Modenese, in provincia di Modena. Della vita privata del politico, sappiamo che è sposato con Sonia, dalla quale ha avuto tre figli: Simone, Giulia ed Elisa. E’ attivo su molti social, per esempio su Instagram, profilo che è molto in voga per adesso tra i politici, ma non solo. Professionalmente, oltre ad essere un politico, è un giornalista pubblicista specializzato nel campo della comunicazione pubblica; ha collaborato infatti con quotidiani e periodici e diretto alcune testate locali, in cui si è occupato per anni di comunicazione e relazioni esterne.

In passato ha inoltre guidato la sezione modenese della Margherita, dal 2003 al 2005, anno in cui è stato eletto in consiglio regionale, e nel quale si occupava di sanità e riordino istituzionale e politiche giovanili. nel 2010, è diventato poi Presidente dell’assemblea e componente delle Commissioni “Bilancio Affari Generali ed Istituzionali” e “Politiche per la Salute e Politiche Sociali”, incarico che ha sospeso poi nel 2012 per partecipare alle primarie dei parlamentari del PD della provincia di Modena. Come detto è stato uno dei rottamatori della prima ora con gli altri giovani esponenti del Pd di allora Matteo Renzi e Giuseppe Civati. Oggi, giovedì 20 maggio, è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 partire dalle 14.

