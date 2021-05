Rita Dalla Chiesa, lutto in famiglia: morta la cognata Emilia Cestelli dopo una lunga malattia

20 maggio 2021 a

Rita Dalla Chiesa, lutto in famiglia per la morte della cognata, Emilia Cestelli, dopo una lunga malattia. E' stata la stessa conduttrice a darne l'annuncio su Instagram, con un lungo post.

La donna era la moglie di Nando Dalla Chiesa e Rita ha pubblicato una foto che ritrae il fratello Nando e la moglie di spalle abbracciati, accompagnandola con un lungo e commosso post. "Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il professore e la Biondina, hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni. Sempre abbracciati... Sempre complici. L’uno la forza dell’altra. Nelle battaglie di mio fratello, nelle nostre sofferenze più grandi, nei ricordi belli delle nostre estati a Mondello, nel suo credere ciecamente nei diritti civili e nella difesa delle persone più deboli. Nell’amare Carlo e Doretta. Nell’essere felici quando sono diventati nonni di Otto, Tito e Rosa. Due persone intrecciate d’amore", ha scritto sul profilo social.

"Non era solo mia cognata, Emù. Era la quarta figlia di mio padre e mia madre, che l’hanno adorata. Stamattina, dopo una malattia divorante, feroce, Emilia ha dovuto lasciare quell’abbraccio che è stato la sua casa per tutta la vita. Ed è andata verso il mare da sola. A noi ha lasciato la grande eredità di avere lottato per ogni suo respiro. E lei è arrivata, finalmente, in fondo all’orizzonte che guardava con il suo Prof quella sera di due anni fa. Grazie, Emù, per tutto quello che ci hai regalato. Anche questo dolore, che si aggiunge ai troppi che la nostra famiglia ha già’ vissuto...", ha concluso. Tantissime le condoglianze arrivate, tanto da emplici follower che da personaggi della tv e dello spettacolo, come Carolyn Smith, Samanta Togni e Gianluigi Nuzzi.

