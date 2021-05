Uomini e Donne, c'è la sfilata femminile: ecco la dama vincitrice e che scontro!

20 maggio 2021 a

Va in onda oggi, giovedì 20 maggio, alle 14.45 su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Il pubblico assisterà alla sfilata femminile. Le dame del parterre torneranno a sfilare davanti ai cavalieri, a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Luca Zanforlin, ospite della puntata per la presentazione del suo ultimo libro.

Le dame del cavaliere del trono over di Uomini e donne, come annunciato da Maria De Filippi al termine della puntata trasmessa ieri, sono pronte a salire sulla passerella per una nuova sfilata. Il Vicolo delle News riferisce che il tema della sfilata sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. Tra le protagoniste ci sarà Gemma Galgani. Tina Cipollari scatenerà una lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest’ultimo che prenderà le difese della dama di Torino. A sfilare, poi, saranno anche le altre dame del parterre come Isabella Ricci, Ida Platano, Elisabetta Simone e Angela. A vincere, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, sarà Gemma Galgani.

Si tornerà poi a parlare di Nicola Vivarelli tornato in sintonia proprio con Gemma Galgani. I due hanno precisato più volte che non c’è del tenero fra loro ma che sono legati solo da amicizia, la stessa per la quale lui continua a difendere la dama torinese proprio come succederà oggi pomeriggio nell'episodio del dating show in onda. Secondo le ultime anticipazioni sembra che sarà l’uscita di Gemma in passerella a mettere in agitazione Tina Cipollari che, a quel punto, attaccherà la sua nemica, come sempre accade. Toccherà all’ex Sirius a calmare Tina ma lo scontro a quanto pare sarà comunque acceso. Uno dei classici ormai di Uomini e Donne che è attesa da una puntata davvero scoppiettante e curiosa grazie a una sfilata che attira molta attenzione cone già avvenuto in passato.

