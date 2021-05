Wanda Nara, foto su Instagram con la maglia del Psg dopo la rete del marito Icardi

20 maggio 2021 a

Wanda Nara celebra la vittoria in coppa di Francia e la rete del marito Icardi con una foto su Instagram con la maglia del Psg. La moglie del centravanti parigino ha messo per una volta da parte i suoi scatti sexy per festeggiare la conquista del trofeo avvenuta ieri sera contro il Monaco, grazie alla rete del marito che ha sbloccato l'incontro, poi finito 2-0 per il Paris Saint Germain.

"La tua fan numero 1", ha scritto Wanda, che è anche la manager di Icardi, accompagnando la foto sul suo profilo social, che conta oltre 7,7 milioni di follower. Ovviamente nella foto non viene meno tutto il sex appeal della bella argentina, ex moglie del calciatore Maxi Lopez, che in Italia ha vestito le maglie di Catania, Udinese e Torino. Truccata e avvenente come sempre, Wanda coglie ogni occasione utile per pubblicizzare i prodotti del suo marchio di cosmetici, che sono centrali e ben in evidenza su tutti i suoi profili social. Anche per lei, infatti, l'attività di imprenditrice e influencer è centrale, tanto quanto la diffusione della sua immagine e della sua bellezza, che fa impazzire i fan ad ogni scatto pubblicato. Proprio la sua capacità di far parlare di sè è stato sempre un "valore aggiunto" per Wanda, che dal gossip e dalle polemiche mediatiche ha sempre tratto vantaggio in termini di visibilità.

Una strategia che vede anche il marito come complice, visti anche una serie di commenti che lui stesso ha spesso pubblicato sulle foto della moglie, con riferimenti hot e provocatori che hanno amplificato l'eco mediatico dei singoli post. Solo pochi giorni fa l'ultimo servizio in pose hot nella piscina con spa di Icardi, che ha fatto il giro del web con oltre 770 mila like da parte dei fan.

