Diego Dalla Palma, truccatore delle dive. Gli abusi subiti quando era adolescente

Diego Dalla Palma è uno dei personaggi più conosciuti dai volti noti del mondo dello spettacolo. Settanta anni è un truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo: considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale. Il New York Times o ha definito “Il profeta del make up made in Italy”: nel 1978 apre a Milano il laboratorio d’immagine Make Up Studio e successivamente crea la prima linea di cosmetici “Diego Dalla Palma Milano”. Durante la sua lunga carriera, Dalla Palma calcola di aver truccato probabilmente 30 mila donne: attrici, cantanti e anche donne comuni.

Ma del passato del visagista ci sono anche momenti duri come ha raccontato legati alla sua adolescenza quando aveva 15 anni. Li ha raccontati in un'intervista a il Corriere della Sera: "Ero un bimbo gracile, effemminato, sensibile, e perciò pesantemente bullizzato. Fui mandato a una scuola d’arte a Venezia con convitto dai preti. Lì ho avuto le attenzioni di un prete enorme, di 120 chili. A casa non lo dissi, mamma mi avrebbe dato due ceffoni, per lei, i preti erano solo buoni. Ma io stesso non la vivevo come una violenza, ma quasi come un servizio. Pensavo: sto qua, vado a scuola, qualcosa devo restituire".

Dalla Palma ha anche ammesso di essere pansessuale. "La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli…Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti", ha raccontato nella stessa intervista. Questo pomeriggio, giovedì 20 maggio, Diego Dalla Palma Sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 alle 14.

