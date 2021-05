Patrizia De Blanck, "Ho preso a ombrellate un omofobo". La contessa difende il suo amico Lorenzo Castelluccio

20 maggio 2021 a

Patrizia De Blanck è sicuramente uno dei personaggi più "frizzanti" della tv italiana. Nota per la sua esuberanza, qualche giorno fa a Milano la contessa ha difeso il suo amico Lorenzo Castelluccio, noto influencer di moda e lifestyle. Lo ha raccontato la stessa De Blanck: “Mi stavo recando al supermercato – racconta – insieme al mio amico, quando un uomo sulla cinquantina ha cominciato a deridere il mio amico per come era vestito. Ha usato parole forti e chiaramente omofobe, la più gentile? ‘Ma come ti sei vestito frocio di me**a’”. A queste parole la contessa non ha esitato un secondo: “Mi sono voltata e gli ho sferrato un’ombrella sulla schiena mandandolo a quel paese, anzi urlandogli proprio il mio proverbiale vaffa….”.

Un episodio che ha fatto parlare l'Italia intera e che conferma la grande amicizia tra la contessa e l'influencer. Ma chi è? Ha 19 anni ed è un influencer molto seguito su Instagram. Dopo l'episodio di Milano ha voluto ringraziare la sua amica: “Dovremmo avere tutti un’amica come Patrizia De Blanck o avere la sua prontezza di riflessi. Nel 2021, in Italia c’è ancora chi si scandalizza e si permette di offendere, discriminare, etichettare e fare violenza su qualcun altro soltanto perché vestito con abiti colorati, portatore di disabilità oppure, nel caso delle donne, perché indossano la minigonna o un vestito corto”.

Patrizia De Blanck è diventata famosa negli anni sessanta, periodo in cui sbarca nelle vesti di valletta al “Musichiere” condotto da Mario Riva. Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori tornò protagonista grazie alle trasmissioni di Piero Chiambretti agli inizi degli anni 2000. Successivamente è stata ospite fissa a Domenica In, ha partecipato a L'Isola dei famosi nel 2008, poi è stata ospite fisa al Grande Fratello Vip. Si è sposata a soli 20 anni con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner. Ma il loro matrimonio non è durato tantissimo. Nel 1971 si è sposata con Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Dal loro amore è nata l’unica figlia della contessa ovvero la showgirl Giada De Blanck. Questo pomeriggio, giovedì 20 maggio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 alle 14. In collegamento ci sarà anche Lorenzo Castelluccio.

